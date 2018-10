Ambassadeur Aanpak van Jeugdwerkloosheid: 'Brabant is goed georganiseerd'

EINDHOVEN - Miriam Sterk, ambassadeur Aanpak van Jeugdwerkloosheid, is woensdagmiddag op bezoek geweest bij twee bedrijven in Eindhoven om te zien wat zij doen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. DeltaZuid en Bekkers Autoschade konden laten zien wat zij al gedaan hebben.

In maart is de Aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de ambassadeur. Tijdens deze bezoeken probeert Sterk te inventariseren wat er nu al gedaan wordt in verschillende regio's. Ze is hiervoor ook al in Tilburg en Breda geweest.





Jeugdwerkloosheid is een steeds groter probleem. "Op dit moment zou je een voetbalstadion kunnen vullen met jeugdwerklozen en dit aantal is ook nog aan het stijgen", aldus Sterk. Ook in Brabant is dit nog toch nog een probleem. "Het probleem is groot. In een jaar is het zowel in Tilburg als Breda met 60% toegenomen. En in Eindhoven schijnt dit niet anders te zijn", vertelt de ambassadeur.





Brabant goed bezig

Sterk vindt dat Brabant al wel op een goede weg zit. "Wat goed is in Brabant, is dat bedrijven weten waar ze de juiste jongeren voor hun vacature kunnen vinden. Daarom ben ik Brabant aan het kijken, omdat het belangrijk is dat bedrijven de juiste mensen moeten kunnen vinden." Dit zal ze ook meenemen naar de rest van Nederland.





Bij Bekkers Autoschade hebben ze een werkplek kunnen bieden aan jongeren door een leer- en werkproject. Bij dit project kunnen jongeren werken en doorleren door een dag in de week naar school te gaan en vier dagen te werken. Dat kan bij Bekkers Autoschade.





Zo heeft Tommie van de Gevel ook een baan gevonden. "Ik was al heel lang op zoek naar een baan, maar toen kon ik dit project doen en mocht ik hier aan het werk."