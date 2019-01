Deel dit artikel:













Kris Kras naar het Stadsstrand De bezoekers van Belcrum Beach

BREDA - Het is al jaren een trend in grote steden als Berlijn en Parijs. Maar ook Brabant heeft ze, stadsstranden. Een tijdelijk strand in de stad.. René van Hoof is donderdag onder meer op het stadsstrand van Breda, Belcrum Beach, waar het op zomerse dagen goed toeven is.