Themadag in kader Eureka: speurtocht naar DNA van Philips, op 25 juni in museum

'Mijn Philips-dag' in Eindhoven: antwoorden op al je Philipsvragen

EINDHOVEN -

In het Philips Museum vindt op woensdag 25 juni van 10.00 tot 13.00 uur in het kader van het Eureka project (100 jaar uitvindingen door Philips Natlab/Research) de 'Mijn Philips'-dag plaats. Een uitwisseling van wetenswaardigheden, mooie verhalen over Philips en anekdotes rond Philips producten, memorabilia en uitvindingen.