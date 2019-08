De supercel die auto's, huizen en boerenbedrijven verwoestte: een jaar na de hagelstorm [TIJDLIJN]

Het is even voor 20.00 uur wanneer er buien over de provincie trekken. Er valt regen, heel veel regen. Maar één bui groeit in Zuidoost-Brabant uit tot een ware supercel. Uit die cel valt op een flink aantal plaatsen niet alleen regen, maar ook hagel. Inwoners van het getroffen gebied hebben het over een ‘mitrailleur die vanuit de lucht met sinaasappels schiet’.

Een oorlogsgebied

Vanaf dat moment voelt het voor velen alsof Zuidoost-Brabant een oorlogsgebied is geworden.



Er wordt 287 keer naar 112 gebeld. In Bergeijk is vrijwel elk huis en elke auto kapot. De schade in het hele gebied loopt op tot zeker vijfhonderd miljoen euro.

Tijdlijn

Via onderstaande tijdlijn blikken we terug op wat er in één jaar tijd in het getroffen gebied is gebeurd.