Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!'

EINDHOVEN - De rubriek Smakelijk! is elke zaterdag na 10.30 te horen op de radio in het programma Lekker Weekend! Een kok vertelt over een Brabants streekproduct en geeft een bijpassend recept. Op 3 november hoorde je Harm van den Bisen van Hutten Catering. Hij koos voor een recept met de aardappels van Jan Verkooyen uit Dongen.

Geschreven door Hilde de Bresser

Redacteur / Presentator

Hasselback Potatoes



(Zo genoemd omdat ze van origine Zweeds zijn)





Wat heb je nodig voor 4 personen:



800 gram aardappelen

80 gram boter

peper en grof zeezout

enkele takjes tijm en rozemarijn

geraspte kaas.



Hoe maak je het:



Verwarm de oven voor op 200 graden.

Neem twee snijplanken van gelijke hoogte en leg er een aardappel tussen.

Dankzij de snijplanken ben je er zeker van dat je de aardappel niet helemaal doorsnijdt.

Maak inkepingen in de aardappel. Probeer dat zo te doen dat ze een paar milimeter van elkaar af zitten.

Leg de aardappelen in een ovenschaal.

Laat de boter smelten en bestrijk de aardappelen rijkelijk met de boter. (olijfolie kan ook)

Kruid de aardappelen met peper, grof zeezout en fijngesneden tijm en rozemarijn.

Bestrooi de bovenkant met wat geraspte kaas.

Plaats de aardappelen in de oven.

Afhankelijk van de grootte zijn ze na 35 a 30 minuten klaar.

Ze zullen lekker knapperig van buiten zijn en heerlijk zacht van binnen.



Tip van de chef: lekker als bijgerecht bij bv stoofvlees en wintergroenten. Siert ook vaak de kersttafel.





Eet smakelijk!