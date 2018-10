Deel dit artikel:













De Efteling ongewild in het nieuws, officiële opening station Breda De Efteling ongewild in het nieuws

BREDA - Het is de dag van de officiële opening van het station van Breda én van de verjaardag van Corrie Konings (65). We duiken ook verder in het nieuws over de vrouw uit Werkendam, die plannen zou hebben beraamd om een aanslag te plegen op De Efteling.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?

Dat het gevaar van terorrisme overal is, blijkt uit het nieuws dat een Werkendamse is opgepakt omdat ze sympathiseerde met IS. Ze zou plannen hebben gehad om een aanslag te plegen. De Efteling zou een mogelijk doelwit zijn, meldt BNDeStem.

De officiële opening van het station van Breda is vanochtend, na een hoop opstartproblemen.

We vieren de verjaardag van Corrie Konings. De zangeres wordt 65.



Waar wordt vandaag over gepraat?

Ria (75) en Cees (77) Heijstek uit Oisterwijk won een zaak bij de Raad van State. Ze wilden jaren geleden hun huis verkopen, maar een bestemmingsplan van de gemeente bleek een probleem te zijn. Ria en Cees wonnen de zaak tegen de gemeente en kunnen nu waarschijnlijk alsnog verhuizen.

Rapper Ismo is niet bescheiden. "Ik ben de beste rapper van Nederland", zegt hij. En voor die beste rapper van Nederland betaal je 1250 euro. Per kwartier.

Vanmiddag is de persvertoning van de documentaire over de Brabantse ex-crimineel John Jansen. Hij maakte in de jaren negentig deel uit van de beruchte Juliët Bende.



Welk nieuws van gisteravond en vannacht heb je misschien gemist?

Vorige maand werd een post van Braboneger door Facebook verwijderd. Daarom deelt de Tilburger negerzoenen uit aan het publiek vanavond, bij de première van zijn nieuwe voorstelling.

Het zal je maar gebeuren: een kind krijgen in het buitenland, en vervolgens niet weg kunnen vanwege de hoge financiële kosten. Het overkwam Linda Bod uit Sprang-Capelle eind vorige maand. Die nachtmerrie is na anderhalve week ‘eindelijk’ ten einde: de twee mogen binnenkort onder begeleiding van een Franse arts de reis naar Duitsland maken.

Hoe leidde het onderzoek naar autohandelaar Jan L. uit Oirschot tot de ontmaskering van politiemol Mark M.? Justitie heeft een uniek kijkje in de keuken gegeven door het verloop van het onderzoek uitgebreid te beschrijven.