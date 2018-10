Kokkels en scheermessen op Spaanse wijze

EINDHOVEN - Culinair entertainer Peter Kesseler uit Roosendaal geeft je iedere vrijdag inspiratie voor in de keuken. Het wordt heerlijk weer komend weekeinde. Je krijgt er vast een vakantiegevoel van, daarom heeft Peter gekozen voor een Spaans gerecht.





Benodigdheden

- scheermessen

- kokkels

- rode ui

- Spaanse peper

- verse gember

- knoflook

- cherrytomaten

- paprika

- dragon

- venkelzeewier (als je het kunt vinden)

- goede olijfolie

- sherry azijn





Snipper de rode ui, hak de Spaanse peper en knoflook fijn en snijd een stukje verse gember heel fijn. Dat leg je vast klaar. Vervolgens pak je wat verse dragon, ook dat moet je even fijn snijden. Halveer de cherrytomaten en snijd de paprika in kleine blokjes.





Binnen vier minuten klaar

Laat dan een grote koekenpan of wok goed warm worden. Doe dan goede olijfolie in de pan of wok en breng dan smaak in de pan met de Spaanse peper, knoflook en ui. Doe dan de scheermessen en kokkels erin. Vervolgens voeg je de blokjes paprika, gember, tomaatjes en gehakte dragon toe. De scheermessen gaan in de pan vanzelf open. Na een minuut of vier is het al klaar.





Als het bijna klaar is voeg je nog wat sherry azijn toe en als je venkelzeewier hebt kunnen krijgen is dit het moment om dat toe te voegen. Drink bij het gerecht een lekker bond bier. Heerlijk!

In Nederland eten we natuurlijk mosselen, maar er komt zoveel meer lekkers uit de zee. Scheermessen bijvoorbeeld worden veel minder gegeten. We hebben er heel veel van, maar veel gaan er naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Spanje.]]>