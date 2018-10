PSV kan Atlético Madrid met vertrouwen tegemoet zien, denken René en Willy

EINDHOVEN - PSV won zaterdag eenvoudig met 4-0 van NEC. De Eindhovenaren kunnen dus met een goed gevoel toewerken naar de Champions Leaguewedstrijd dinsdagavond tegen Atlético Madrid. Willy van de Kerkhof denkt dat PSV met 2-1 wint, René voorspelt een 0-0 gelijkspel.

Volgens René van de Kerkhof had de score zaterdag wel iets hoger uit mogen vallen. "Ze stonden binnen 25 minuten met 4-0 voor. Dan was 6- of 7-0 normaal geweest. Ze konden werken aan het doelsaldo, maar dat gebeurde dus niet."





PSV tankt vertrouwen

Willy vindt dat niet zo’n probleem. "Ze hebben weinig energie verspeeld en ze kunnen met een goede dosis zelfvertrouwen toewerken naar de komende wedstrijden. NEC was matig, maar dat kwam ook door de effectiviteit van PSV."





De van FC Utrecht overgekomen Bart Ramselaar was volgens Willy de uitblinker. "Ook Willems groeit langzaam naar z’n vorm toe, als hij maar eerst verdedigt en dan pas aanvalt." De verdediging van NEC liet een hoop steken vallen. Rene: "Dat was niet eredivisiewaardig. NEC vond ik de laatste weten niet slecht spelen, maar zaterdag was het gewoon slecht."





Willem II krijgt een moeilijk jaar

Willem II verloor in Alkmaar met 2-0 van AZ. "AZ is een gedegen ploeg, ze hadden weinig kans. Willem II moet uit een ander vaatje gaan tappen willen ze uit de onderste regionen komen", zegt Willy. "Het zal een moeilijk jaren worden", denkt René.





Bij PSV is na de wedstrijd tegen NEC het vizier gericht op de wedstrijd tegen Atlético dinsdagavond. Willy en René hebben vertrouwen in een goed resultaat. Willy: "Het is een geweldige ploeg, je moet respect hebben voor wat zij de afgelopen jaren hebben gepresteerd. PSV moet compact spelen en dan kijken wat er mogelijk is. Ik gok op een 2-1 overwining." René gaat voor een 0-0 gelijkspel.