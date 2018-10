Hartenkreet agenten na ernstig ongeluk Almkerk: 'Help elkaar, pak niet meteen camera'

WOUDRICHEM - Waarom bieden voorbijgangers geen hulp bij een ongeluk, maar rijden ze door? Of nog erger, grijpen ze naar hun telefoon om foto’s en filmpjes te maken? Wijkagenten Job van Breugel en Jeroen van Dalen uit Woudrichem vragen het zich af. ‘Help elkaar’, is de hartenkreet van de wijkagenten op Twitter nadat ze afgelopen vrijdag bij een ernstig ongeluk in Almkerk met dit gedrag werden geconfronteerd.

Bij het ongeluk vrijdagavond op de kruising van de Uppelsehoek en de Woudrichemseweg in Almkerk raakte een 17-jarige fietser zwaargewond. Hij werd geschept door een auto die hij over het hoofd had gezien.

In het Algemeen Dagblad vertelt wijkagent Jeroen van Dalen dinsdag het verhaal van die bewuste avond. “Langzaam gaan rijden, mobiel in de aanslag, en dan weer doorrijden.” Zo hadden twee vrouwen en een man die na het ongeluk als eerste ter plekke waren en hulp verleenden, het ervaren. Ze vertelden dit tegen de politie nadat de jongen naar het ziekenhuis was gebracht.





'Ziekte van deze tijd'

Toen Van Dalen zelf op de plek van het ongeluk was, gebeurde volgens hem hetzelfde. “De ziekte van deze tijd”, zo noemt hij het. Bij zo’n ongeluk is het volgens hem altijd goed om te vragen of je nog iets kunt betekenen. Ook al is er al politie bij.





Het gedrag is volgens Van Dalen niet strafbaar. Niet helpen is alleen strafbaar als je zelf getuige bent van een ongeluk op het moment dat het gebeurt. Of wanneer je bij een ongeluk betrokken bent.





Soortgelijk verhaal

De wijkagenten uit Woudrichem zijn niet de enigen die zich druk maken over het gedrag van voorbijgangers bij ernstige ongelukken. Een agent van de politie Arnhem deed vorige week op Facebook een soortgelijk verhaal.





Dit na een ongeluk op de A12 bij Arnhem waarbij een 78-jarige man uit Maren-Kessel om het leven kwam. “Ze filmden het voertuig, het kenteken, het slachtoffer en reden door zonder hulp te bieden!”, schreef de agent op Facebook.