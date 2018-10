Willy en René van de Kerkhof woest op scheidsrechter PSV-Atlético: ‘Een schande'

EINDHOVEN - PSV is de Champions League begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Atlético Madrid. Er had veel meer ingezeten. Zo keurde de scheidsrechter onder meer een zuiver doelpunt van Luuk de Jong af. Willy en René van de Kerkhof vonden de scheidsrechter een schande. Ze pleiten voor een videoscheidsrechter.

“Het was jammer. Het was een geweldige wedstrijd van PSV en dan beloon je jezelf niet. Er werd onterecht een doelpunt afgekeurd, penalty’s krijg je niet en Guardado miste een penalty . Dat wordt wel een obsessie. Je verdient een punt, maar je krijgt niets. Helaas”, zegt Willy.





Scheidsrechter was een schande

René was woensdagmorgen nog boos op de scheidsrechter: “De kliko wordt vandaag opgehaald. We zetten de scheidsrechter erbij. Dan zijn we daar vanaf en dan is iedereen er vanaf. Het is een schande wat hij presteerde. PSV heeft een heerlijke wedstrijd gespeeld en hadden een resultaat verdiend. Hij moet ook nog naar Specsavers (een opticien red.).”





Willy pleit maar weer eens voor de videoscheidsrechter. “Het wordt tijd dat videobeelden deel gaan uitmaken van het voetbal. Ik denk dat het ook belangrijk is voor de scheidsrechters. Het geeft ze een beter gevoel dat de wedstrijd ook verloopt zoals hij moet verlopen.” Volgens Willy en René is het Russische Rostov de zwakste in de poule. Daar speelt PSV over twee weken tegen.





'PSV wint van Feyenoord'

Eerst wacht zondag de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Willy: “De koploper in de eredivisie komt weer eens naar Eindhoven. Dat is lang geleden. Feyenoord gaat het zondag niet redden met PSV in deze vorm.” René sluit zich daarbij aan. “Het wordt een mooie wedstrijd, maar de punten blijven in Eindhoven.”