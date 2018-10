Breda Photo weer groter, festival toont werk van zeventig fotografen

BREDA - De Bredanaars weten het al. In het Chassepark zien ze weer de metersgrote foto's, opgehangen aan steigerbuizen. Voor de zevende keer begint Breda Photo. Editie 2016 laat werk zien van ruim zeventig fotografen. De organisatie verwacht tienduizenden bezoekers naar de stad te trekken.

Breda Photo is weer groter dan de vorige editie. Dat geldt voor het aantal fotografen maar ook voor de plaatsen waar ze te zien zijn. Het festival zit vanouds in het centrum maar aan de andere kant van het spoor, Belcrum Beach en Electron, is nu ook veel te beleven. Geert van Eyck een van de curatoren van Breda Photo: "Wie maar één dag komt, moet echt kiezen. Wie alles wil zien, moet daar toch wel een dag of twee voor uittrekken".





YOU

Op zijn borst staat in drie kapitalen het thema van het festival: YOU. De brainstorm begon bij de terugtrekkende overheid, de noodzaak voor burgers om zelf meer dingen op te pikken. Geert: "Eerst zaten we te denken aan 'Do-it-Yourself' maar dat is al vaker gebruikt. Dus uiteindelijk werd het YOU."





Bij dat idee past ook het project 'The Absent State' dat Breda Photo opzette met World Press Photo. Fotografen uit vijf landen werd gevraagd foto's te maken van mensen die het zonder een overheid moeten óf willen doen. Het werd een boek met foto's van Chinese kinderen die op het platteland achterblijven omdat hun ouders in de stad zijn gaan werken maar ook van Amerikaanse zwervers langs de grote wegen ('drifters and lifters') die op geen enkele manier steun van een overheid willen ontvangen. De foto's hangen nu in het Breda's Museum maar gaan later nog op reis.





Achterafstraatjes

In MOTI hangt Breda Photo werk van de gerenommeerde fotograaf Michael Wolf. Hij woont in Hong Kong en wandelt graag door de achterafstraatjes van de stad. Hij maakt veel foto's van kleine details, kleine ingrepen van mensen: een geimproviseerde aftakking van een regenbuis die water naar een plant brengt en een steen die met een kussentje een stoel wordt maar ook de rommelige patronen van elektriciteitsleidingen. Ook deze foto's passen op hun eigen manier in het thema.