Ben jij Lianne? Je partner is zijn trouwring verloren!

UDENHOUT - Ze heet Lianne, trouwde op 16 augustus 2014 en haar partner is de trouwring kwijt. Een medewerker van Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout vond de ring en plaatste een oproep op Facebook.

De ring is begin augustus gevonden op het terrein van Hoppenbrouwers Techniek, gelegen aan de Kreitenmolenstraat.





“We hebben eerst gekeken of de ring niet van iemand van het personeel was”, meldt het bedrijf. “We hebben het intern uitgezet. Dat duurde even vanwege de vakantieperiode. Die tijd hebben we afgewacht.”





Geen match

Om uit te sluiten dat iemand van het bedrijf een trouwring was verloren, werd het personeelsbestand doorgespit. Daar valt te zien wie er met wie getrouwd is en wanneer. Er was geen enkele match.





De rechtmatige eigenaar heeft zich inmiddels bij Hoppenbrouwers Techniek gemeld.