Appels met gedroogde vruchten uit de oven

EINDHOVEN - Culinair entertainer Peter Kesseler uit Roosendaal geeft je iedere vrijdag inspiratie voor in de keuken. Het kan van alles zijn. De ene keer is het een recept voor een hoofdgerecht, dan weer een voorgerecht. Dit keer heeft hij gekozen voor een nagerecht met fruit in de hoofdrol.

Geschreven door Niek de Vries

Het is helemaal niet moeilijk om te maken, als je de ingrediënten hebt kan het eigenlijk niet mis gaan. Dus haal onderstaande producten in huis zodat je kunt genieten van een heerlijk dessert.

Benodigdheden - gedroogde abrikozen - mix van noten - stukje gemberwortel - boter - rietsuiker - appels (bijvoorbeeld Jonagold) - sinaasappelsap - evt. yoghurt - evt. appelstroop

Hak de gedroogde abrikozen klein, hak de noten klein, snij een stukje gemberwortel fijn en haal het velletje eraf. Doe dit in een kom met een beetje boter en rietsuiker. Pak dan de appels. Haal het bovenste gedeelte eraf en hol ze een beetje uit. Die stukjes appel gooi je niet weg, die doe je door het mengsel heen.

Afmaken van het gerecht Zet de appels vervolgens in een ovenschaal, giet er een beetje sinaasappelsap overheen en doe dan het bovenste gedeelte van de appel er weer op. Zet de appels 15 minuten in een oven die je hebt voorverwarmd op 220 graden. Je kunt er eventueel nog een sausje bij serveren. Meng hiervoor een beetje appelstroop door wat yoghurt. Het is een fantastisch dessert!