Deze filmpjes bepaalden de Brabantse week

EINDHOVEN - We hebben deze week met een paar warme dagen afscheid genomen van de zomer. Maar er gebeurde meer: twee iconen werden 65 jaar, hun club kwam uit in de Champions League, er was een geruchtmakende rechtszaak en een opmerkelijke rapper. Een overzicht.

Tegen John F., de ex van de 28-jarige verpleegkundige Linda van der Giesen uit Zevenbergen, is dinsdag in de rechtbank in Breda tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de officier van justitie is John F. een gevaar voor de samenleving en mag hij niet naar buiten.

Sanne Voets en Kenny van Weeghel deden het voor Brabant uitstekend op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.





Wat was het heet. Dan is verkoeling zoeken het beste.

Het was natuurlijk ook de week van rapper Boef. In negatief opzicht dan.





De miljoenenvilla van Frits Philips staat te koop. Ze maakten een hele promofilm om het huis te promoten.

Met het mes op de keel besloot het bestuur Diederik Stapel een week na dienst aanstelling alweer te bedanken voor bewezen diensten.





Vraag maar aan Theo Maassen.





Een 32-jarige vrouw schrok zich rot toen zij iemand vanuit de achtertuin met een pistool zag. Hij schoot. De kogel sloeg in een ruit in. De vrouw ontsnapte via de voordeur.





Willy en René van de Kerkhof zijn 65 jaar geworden. Wij vroegen ze of ze nog weten wie nou welke opvallende uitspraken heeft gedaan.

Een van die opvallende uitspraken werd daags na het Champions Leagueduel PSV-Atlético Madrid gedaan. Scheidsrechter Atkinson, die bepaald niet de beste dag van zijn leven had, moest maar tussen het oud vuil gaan staan.





Basisschool De Branding en basisschool De Regenboog zitten in één gebouw en dat botst nu de één te veel leerlingen heeft en de ander te weinig. En elkaar zomaar lokalen gunnen is er niet bij. Dus kwam er een rechter aan te pas vrijdag.





De Nederlandse wielerbonden- en verenigingen willen een einde aan de vele doodsverwensingen en negatieve reacties die wielrenners vaak te verduren krijgen. Zondag werd een groep wielrenners opzettelijk aangereden door een bus, maar desondanks schaarden honderden mensen op sociale media zich achter de chauffeur.

Er loopt zaterdag en zondag extra veel politie over de kermis in Veghel. Daarmee hoopt de gemeente nieuwe rellen, zoals vrijdagavond, te voorkomen. Die ontstonden nadat een arrestant vluchtte uit handen van de politie. De rellen ontstonden op de eerste dag van de Veghelse kermis. Daarbij werden twee politieagenten geslagen, een winkelruit ingegooid en werden er zeven jongeren opgepakt.