Mario Robbe staat als glazenwasser op de ladder, maar in het weekend dart hij op het hoogste niveau

Mario Robbe pakte in januari een PDC Tourkaart, waardoor hij terug is op het internationale dartspodium. De Tilburger is door de kaart twee jaar verzekerd van deelname aan alle Pro Tour-toernooien. Stap voor stap hoopt hij richting de top te klimmen, maar het is een lange weg.

“Wacht, ik loop nu nog met mijn ladder op mijn schouder, ik zet hem even weg”, zegt Robbe als hij woensdagochtend de telefoon opneemt. Hij is gewoon aan het werk, als glazenwasser. Hij dart met de grote jongens, maar lapt daarnaast ook ramen. “Het is echt niet zo dat je kunt zeggen: nu stop ik met werken. Zo makkelijk is het niet.”

“Ik heb wel het geluk dat ik een goede werkgever heb, dat ik het kan combineren. Je bent toch vaak weg naar het buitenland. Als je baas niet meedenkt, werkt het niet”, geeft de 44-jarige Robbe aan.

‘Liefst niet werken’

Maar als Robbe mag kiezen, dan laat hij de ladder voorlopig staan. “Het liefst werk ik niet meer. Niet omdat ik lui ben. Maar dan kun je je volledig richten op het darten. Dan is het een uurtje trainen, een uurtje fitness, een uurtje met de kinderen en weer een uurtje trainen. Dan train je vier of vijf uur per dag en kun je gewoon voor je gezinnetje zorgen.”

Nu doet hij dat ook, maar het is soms best lastig. “Ik werk veertig uur. Dan kom ik aan het begin van de avond thuis, moeten de kinderen eigenlijk snel naar bed en dan kan ik een uurtje trainen. Maar soms moet ik ‘s avonds ook even bijspringen bij de baas, dan train ik niet. Ik probeer wel iedere dag een uurtje te trainen.”

Vertrouwen

Dat Robbe minder trainingsuren maakt dan veel van zijn concurrenten, zegt hem niet veel. Hij laat vaak het woord vertrouwen vallen. “Dat is gewoon het belangrijkste. Je kunt zoveel trainen als je wilt, maar als je geen vertrouwen hebt, wordt het echt lastig. Je moet vertrouwen hebben, mentaal moet je goed zijn.”

Zelf heeft Robbe vertrouwen genoeg. Hij voelt zich goed en is tevreden met zijn prestaties tot nu toe. “In het begin was het toch even wennen. Maar ik heb al een paar leuke wedstrijden gespeeld, ook een paar keer pech gehad. Uiteindelijk wil ik volgend jaar in de top 64 staan, om mijn Tourkaart te houden. En ik wil naar het WK. Voor mij kan het gunstig zijn dat er in plaats van 72 nu 96 darters mee mogen doen.”

De voormalig BDO-darter mikt de komende tijd niet op één groot succes. “Ik wil niet pieken, ik wil proberen bij de top te komen. Voor de afwisseling is het werk als glazenwasser leuk, maar het liefst ga ik natuurlijk gewoon volledig darten.”