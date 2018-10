Weet jij nog hoe regen eruit ziet? Nou zó dus!

EINDHOVEN - Het zijn ronde, natte, doorzichtige dingetjes die uit de lucht vallen. En als ze met veel zijn dan word je er heel nat van. Dat is toch eigenlijk wel in een notendop wat regen is. Regen, je weet wel, dat fenomeen waar we al heel lang geen ‘last’ van hebben gehad. Om je geheugen op te frissen hebben nog even wat beelden van de betere natte tijden voor je op een rij gezet.

De extreme droogte houdt nu al weken aan. Eerlijk is eerlijk: op 9 juli hadden we op sommige plekken een heel klein beetje regen. Maar veel stelde dat niet voor. De druppels waren alweer verdampt voordat het gras en de tuinset überhaupt nat konden worden.

We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat je geen idee meer hebt hoe regen er eigenlijk uitziet. Als we de weermannen mogen geloven, dan gaan we ook de komende twee weken weer geen druppel regen zien.

Geen leedvermaak

Toch zijn er plekken in Brabant waar ze maar al te goed weten wat regen is. Daar kwam het in het verleden met bakken tegelijk naar beneden. We zijn absoluut niet van het leedvermaak, maar kijk even naar deze plaatjes: dit is hoe regen eruit ziet!

En als het dan ooit weer gigantisch hard gaat regenen, dan kan je misschien net als Tom uit Oirschot op deze manier van al dat water genieten.

Deze auto had het heel zwaar toen er in de zomer van 2016 boven Cuijk twee wolkbreuken in korte tijd waren.

Door de grote hoeveelheid regen ontstonden er afgelopen mei spontaan rivieren in Rosmalen.