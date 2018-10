Expats in Eindhoven verbazen zich over scooters en willen een verbod: 'Ze rijden als gekken'

Expats komen uit de hele wereld om in Eindhoven te werken. Daar ontdekken ze dat Nederland een fietsland is en Eindhoven mooie fietspaden heeft. Tot hun verrassing blijken ook snorfietsen en scooters op datzelfde mooie rooie asfalt te rijden. Op Facebook zijn expats nu een actie begonnen om die snelle gemotoriseerde medegebruikers van het fietspad te krijgen, want ze zien allerlei problemen, die volgens hen vooral door scooters worden veroorzaakt.

Gewond aan de knie

Eén van de expats schrijft: “Tijdens één van mijn eerste dagen in Eindhoven kwamen er twee scooters van achteren. Ik raakte in paniek en viel van mijn fiets. Ik raakte gewond aan mijn knie, mijn enkels en mijn middel. Dat is me in vijftien jaar fietsen nog nooit overkomen.”

De oproep krijgt veel bijval, ook van andere inwoners van Eindhoven. Desondanks wil de initiatiefnemer niet zelf in de media. Hij wil reacties verzamelen en dan met politici gaan praten.

Niet alleen expats

Volgens Pratibha Bhatt is het niet per se een probleem dat expats ervaren. Zelfs komt ze uit India, maar woont al vier jaar in Eindhoven. Fietsen zoals wij dat hier in Nederland doen, doet ze al heel haar leven. Toch ging het mis op het fietspad aan de Vestdijk, bijna twee jaar geleden. "Ik reed netjes aan de rechterkant toen twee jongens op één scooter me voorbij raasden. Ze gaven me een duw en ik viel op de grond. Dat is achttien maanden geleden, maar ik ben nog steeds aan het revalideren van onder meer een scheur in mijn spier bij mijn enkel."

Reacties op plan 'ongekend hoog'

De Tweede Kamer stemde vorig jaar in met een regeringsmaatregel die het mogelijk maakt dat gemeenten snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen. Amsterdam besluit eind november of dat in de hoofdstad ook gaat gebeuren. Het aantal reacties op dat plan is volgens de gemeente Amsterdam 'ongekend hoog'.

Amsterdam is vooralsnog de enige die toestemming van het rijk heeft om snorfietsen van fietspaden te weren. Die proef kan 1 januari starten als de gemeenteraad van de hoofdstad daarmee instemt. daarbij geldt dan wel de restrictie dat scooterrijders een helm op moeten. Amsterdam evalueert in het tweede kwartaal van 2019. "Eindhoven wacht die resultaten af en neemt ze mee in haar afweging of het in Eindhoven zinvol en veilig genoeg is om de scooters en snorfietsen te weren van een deel van de fietspade", aldus de gemeente Eindhoven.

De discussie in Eindhoven is geïnspireerd door Amsterdam en wordt momenteel vooral gevoerd in een Facebookgroep, waar ook veel reacties komen. Iemand schrijft dat ze al anderhalf jaar in therapie is omdat ze rijdend op een fiets op het fietspad door een scooter werd geraakt.

Vreselijk ongeluk

Er zijn opmerkingen op Facebook van mensen die zich rot schrikken van scooters die soms wel met 50 tot 70 kilometer per uur over het fietspad scheuren.

Andere reacties zijn: “En wat denk je van al die mensen die heel hard ‘boo’ roepen als ze je willen passeren. Ik heb nog nooit een ongeluk gehad, maar dat is me al wel vaak overkomen."

Of: “Ik zag een vreselijk ongeluk bij Woensel Winkelcentrum. Een jonge vrouw op een fiets was geraakt door een scooter. Ze huilde en schreeuwde heel hard en ze had veel pijn. Dit moet echt stoppen. Het lijkt wel alsof er geen snelheidslimiet geldt voor scooters en ze rijden als gekken.”