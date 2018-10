Uitslaande brand bij autobedrijf in Veldhoven onder controle, huizen in de omgeving ontruimd

Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een 'zeer grote brand'. Het terrein van het autobedrijf en een naastgelegen gebouw zijn volgens de politie 'in de as gelegd'.

Rookoverlast

De brandweer bestrijdt het vuur met acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers. "Er is veel rookoverlast in de omgeving. Wie last heeft van de rook wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten."

Alle wegen rond het terrein waar het vuur woedt, zijn afgesloten.

Deur ingeslagen

Vanwege de brand is een aantal huizen in de omgeving ontruimd. "Daarbij is onder meer een deur ingeslagen", meldt een ooggetuige. De geëvacueerde mensen worden opgevangen in een kerk aan Kapelstraat-Zuid, meldt een politiewoordvoerder.

Rond halfacht meldde een woordvoerder van de brandweer dat de brand onder controle is. "Het nablussen zal nog zeker tot het middaguur duren. De wegen in de directe omgeving blijven afgesloten zodat we veilig kunnen blijven werken. Het is nog onbekend wanneer omwonenden weer terug naar hun huizen kunnen."