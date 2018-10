Deel dit artikel:













Stacaravan in Dorst door brand verwoest Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Jeroen Stuve)

DORST - Op recreatiepark 't Haasje aan de Vijf Eikenweg in Dorst is zaterdag rond middernacht een stacaravan door brand verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Geschreven door Peter de Bekker

De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust en kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Er zou niemand gewond zijn geraakt.