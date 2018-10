Stuifmail zondag 7 oktober: nest hoornaars, steltvlieg, huisspin en de resten van een bonte specht

Nest van hoornaars in duivenkot

Nelly en Ugo uit Lommel hebben in een verlaten duivenkot een hoornaarnest zitten. Ze vragen zich af wat ze daarmee moeten doen. Mijn antwoord is: gewoon laten zitten, als de hoornaars tenminste niet lastig zijn. Meestal staat zo’n duivenkotje wat verder van het huis dus zullen ze de mensen niet lastigvallen. Mocht het nest echter op een plek dichtbij het huis zitten - of wanneer de diertjes veel overlast veroorzaken, dan is het zinvol om het nest professioneel weg te laten halen.

Een nest hoornaars. (Foto: Nelly en Ugo)

Steltvlieg

Op de foto die ik kreeg van Ad van der Doelen zie je een donkergekleurd insect. Wat meteen opvalt, zijn de twee vleugels, dus dit insect behoort tot de tweevleugeligen. Deze orde heeft wereldwijd honderdduizenden soorten. Die zijn op te splitsen in twee hoofdgroepen: vliegen en muggen. Lastig is dat ze soms moeilijk uit elkaar te houden zijn. Je hebt namelijk mugachtige, fijngebouwde vliegen en ook vliegachtige, zwaargebouwde muggen. Een ding hebben ze zeker gemeen: het zijn vaak zeer goede vliegers. Persoonlijk denk ik dat de tweevleugelige op de foto een vlieg is, behorend bij de familie van steltvliegen, maar ik ga dit nog uitzoeken.

Een nest hoornaars. (Foto: Nelly en Ugo)

Huisspin

'Buuf' Adeline Besselink vraagt zich af of spinnen bijten. Volgens mij kunnen spinnen met hun gifkaken niet de huid van mensen doorboren. Misschien kan het wel bij iemand met een zeer dunne huid, maar dan nog is er geen probleem. Het gif van de spinnen is te zwak voor mensen. Soms kan het gif bij mensen met een gevoelige huid irritatie opleveren. Nel zoiets als bij vliegen, die niet eens kaken hebben maar een zuigsnuit. Daar zit ook een soort gif in, wat te hard voedsel week maakt.

Een nest hoornaars. (Foto: Nelly en Ugo)

Reuzenzwam

Op de foto van Ida van der Reijt staat een zeer grote gele zwam. Ida vroeg zich af of dit een eikhaas is. Dat is het niet, maar het is wel een andere boomzwam: de reuzenzwam. De reuzenzwam heeft grote waaiervormige platte vruchtlichamen. Je ziet deze zwam - meestal aan de voet van een boomstam - vaak al op enkele meters afstand. Reuzenzwammen zij echte parasieten, die zich in een korte periode van enkele jaren over het hele wortelstelsel uitspreiden. Ze tasten het wortelstelsel aan, maar niet de stam Beuken, paardenkastanjes, hazelaars en Amerikaanse eiken zijn bomen die hier veel last van hebben. Vooral verzwakte oude beuken zijn vaak de klos.

Een nest hoornaars. (Foto: Nelly en Ugo)

Resten van een grote bonte specht

Op de foto die Annemarije instuurde, zie je wat zwarte veren met witte vlekken liggen. Die witte vlekken zijn een beetje rond en dus gaat het vermoedelijk om de resten van een grote bonte specht. Deze grote bonte specht is waarschijnlijk gepakt door een havik, een sperwervrouwtje of een bosuil. Grote bonte spechten zijn zwakke vliegers, dus als ze op de grond zitten of niet opletten, zijn ze snel te pakken door roofvogels. Ik heb weleens gezien dat een havik in een snelle vlucht zo een specht van de boom plukte!

Reetjes spotten in de Biesbosch

In de Biesbosch kom je groepen reetjes tegen. 'Visdief' filmde hen vanaf de Deeneplaatweg.



Na de huisdieren is het nu tijd voor onze tuindieren. Tijdens de jaarlijkse bodemdierendagen kijken mensen verspreid over heel Nederland wat er leeft in en op de bodem van hun tuin. De waarnemingen van dit jaar laten veranderingen zien waar de onderzoekers meer over willen weten: wat zie je terug van de extreme droogte bij het bodemleven in de tuin? Daarom is de inzendingstermijn dit jaar verlengd tot en met maandag 8 oktober. Waarnemingen kun je uiterlijk maandag invullen op bodemdierendagen.nl

Gelderland als eerste provincie daadkrachtig met wolfmonitoring

Door een aangenomen motie van D66 in de Gelderse Provinciale Staten wordt het provinciebestuur daar opgeroepen werk te maken van de actieve monitoring van wolven om zo inzicht te krijgen in het gedrag en de verblijfplaatsen van individuele wolven in Gelderland.

Natuurtip

Zondag 14 oktober kunnen natuurliefhebbers deelnemen aan de zogenoemde Devil's Trail door de Drunense Duinen. Die begint om tien uur 's ochtends en duurt tot vijf uur 's middags.

Pittige duinen, mooie bospaden en smalle paden dwars door de weilanden, dat is de Devil's Trail door de Drunense Duinen in een notendop! De routes zijn uitgezet door ervaren traillopers. Dus reken er op dat de mooiste paden van het gebied tot het parcours horen. De boswachters van Natuurmonumenten houden dit gebied in topconditie, met ruimte voor mens en dier. Hier kun je je startbewijs voor de Trail reserveren.

Dit jaar besteedt Natuurmonumenten extra aandacht aan insecten. Het gaat namelijk slecht met onze insecten, in dertig jaar tijd is 76 procent van de insecten verdwenen. Insecten zijn onmisbaar als bestuivers van planten, bodemverbeteraars en voedsel voor andere dieren. Als de insecten verdwijnen, verdwijnen ook andere dieren en planten uit ons landschap. Daarom zet Natuurmonumenten zich in voor de insecten. Alle donaties tijdens de Devil's Trail door de Drunense Duinen gaan naar het redden van insecten.