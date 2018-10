Boer zoekt Vrouw: mannen werpen alles in de strijd om de harten van Michelle en Steffi te veroveren

BOEKEL - De logeerpartij in de vijfde aflevering van Boer zoekt Vrouw, moet de kandidaten weer een stapje dichter bij de harten van de twee Boekelse boerinnen Michelle en Steffi brengen. Eén kandidaat is wel héél zeker van zijn zaak, of beter gezegd van 'zijn' boerin Steffi: vrachtwagenchauffeur Harrold.

Nadat Michelle en Steffi vorige week ieder drie mannen voor de logeerpartij op de boerderij hadden gekozen, was het zondagavond zover. De een kwam met kippen aan, de ander in een tractor en een derde in een blitse cabrio. Zo probeerden ze allemaal op hun eigen manier indruk te maken op de Boekelse meiden. Of dat is gelukt?

Steffi

Het was een slimme zet van Harrold om op de tractor te komen, zoals hij Steffi had beloofd. En toen hij hem ook nog eens hup, de werkplaats inreed alsof het zijn dagelijkse werk was, waren de punten binnen. Niet slecht voor een vrachtwagenchauffeur. Roel ging deze vijfde aflevering in de aanval. Hij heeft zijn reis naar Peru verzet en liet duidelijk merken dat de strijd nog lang niet gestreden is. "Ook al heeft Harrold meer humor dan wij."

Harrold op zijn beurt straalt een en al zelfverzekerdheid uit: "Ik zit lekker in m'n vel. Laat ze maar komen, ik lust hen rauw!" Of hij met die 'ze' zijn concurrenten of Steffi bedoelt, laat hij in het midden. Kevin kwam deze aflevering wat minder goed uit de verf.

Kevin, Harrold en Roel zijn op oorlogspad. En mocht Steffi vinden dat Harrold wel erg veel praatjes heeft: gewoon meenemen naar de stal en een paard insemineren. Daar wordt zelfs d'n Harrold stil van.

Michelle

Ruud is al net zo slim als Harrold. Met de lading kippen die hij voor Michelle had meegenomen scoorde hij 'honderd procent raak'. Of ze onder indruk was van de toch echt wel blitse cabrio van Zeno, weten we niet. Het leek er niet op. Maar hij heeft wel als eerste en enige de binnenkant van haar slaapkamer gezien, dat dan weer wel. In de kwekerij leek er wat te sprankelen tussen Michelle en Ruud. Of waren het gewoon de druppels die rondvlogen toen ze de vloer van de kwekerij aan het schoonspuiten waren?

Maarten is een beetje zwaar op de hand. Te zwaar voor Michelle? Misschien wordt het tijd dat hij er eens een goede mop ingooit. Zeno wist in de keuken punten te scoren door een handje mee te helpen, maar die verdwenen als sneeuw voor de zon toen hij vertelde dat hij niet kan koken en nog bij zijn ouders woont. En al leek het tijdens het eten wat stroef te gaan, Michelle vond het 'heel gezellig'. En daar gaat het per slot van rekening om.