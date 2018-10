Willy en René zien PSV voorlopig niet verliezen: 'Met kerst staan ze ver voor op de anderen'

EINDHOVEN - PSV is nog altijd ongeslagen in de Eredivisie en Willy en René van de Kerkhof zijn ervan overtuigd dat dat voorlopig zo blijft. “Ik zie het voorlopig nog niet gebeuren dat PSV punten verspeelt”, vertelt Willy.

“PSV-VVV was een makkelijke wedstrijd en leuk om te zien”, vertelt Willy in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Het was een verdiende en eenvoudige overwinning op VVV (4-0), dat toch een fysiek sterke ploeg is.”

René benadrukt dat de competitie nog lang is, maar heeft er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ajax won dit weekend met ruime cijfers van AZ (5-0), de nummer zes van de competitie. “AZ staat nu al op twaalf punten achter op PSV, dat is een heel groot gat.”

Willem II

Ook de nummer drie van de Eredivisie heeft het lastig. De Rotterdammers lieten die weekend weer punten liggen door met 1-1 gelijk te spelen tegen Willem II. “Willem II pakt een verdiend puntje tegen een zwalkend Feyenoord”, vindt René. “Ook die staan alweer zeven punten achter op PSV. Ik denk dat PSV en Ajax met de kerst ver los staat van de andere ploegen. Het is jammer voor Feyenoord, ze doen het niet goed.”

NAC

Ook met NAC gaat het niet goed. De Bredanaren verloren vrijdag van FC Utrecht met 2-1 en staan met drie punten onderaan de ranglijst. “NAC speelt heel matig”, vindt Willy. “Ze kunnen de scheidsrechter wel de schuld geven over die penalty, maar ze moeten zelf veel beter spelen om punten te pakken. Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. Je moet iets doen met de spelers of de trainer. Maar dat die twee directeuren nu moeten vertrekken, die in mijn ogen capabel zijn. Tja…”

NAC heeft nu in ieder geval twee weken de tijd om een oplossing te vinden. Komend weekend staat er namelijk een interland op het programma en ligt de Eredivisie stil. Zaterdag 20 oktober hervat PSV de competitie tegen FC Emmen en zondag 21 oktober spelen NAC en Willem II tegen elkaar.