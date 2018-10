PSV op recordjacht: een overzicht van gesneuvelde en nog te sneuvelen records

Meer dan 5000 competitiegoals

Door de 4-0 zege op VVV-Venlo van zaterdag passeerde PSV de magische grens van vijfduizend doelpunten in competitieverband. Sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 maakten de Eindhovenaren 96 goals in de Hoofdklasse B, 64 in de Hoofdklasse C en inmiddels 4.844 in de Eredivisie, een totaal van 5.004 treffers. PSV had 2.160 wedstrijden nodig om de grens van 5.000 goals te passeren.

Hoogste tussenscore

PSV maakte na de eerste acht speelronden in dit Eredivisieseizoen al dertig doelpunten, de hoogste tussenscore in deze eeuw. In het seizoen 1999/00, onder trainer Erik Gerets, kwam de ploeg voor het laatst tot minimaal dertig goals na de eerste acht competitieduels. Toen stond de teller zelfs op veertig goals, mede door de scoringsdrift van Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis.

Ongekend productief

Behalve het PSV van Gerets in 1999/00 scoorde verder alleen Ajax ooit meer dan dertig keer in de eerste acht speelronden. De Amsterdammers kwamen in de jaargang 1997/98 tot 36 doelpunten. In 1995/96 produceerde Ajax net als PSV dit seizoen dertig goals in de eerste acht competitieduels.

PSV is op recordjacht in de Eredivisie. (Foto: VI Images)

Lang ongeslagen

PSV bleef tegen VVV voor de 35ste keer op rij ongeslagen in een thuiswedstrijd in de Eredivisie. Van die wedstrijden wonnen de Eindhovenaren er 31 en verspeelden ze alleen punten tegen Heracles Almelo (1-1), FC Twente (1-1), SC Heerenveen (2-2) en FC Groningen (0-0). Het clubrecord staat op 94 thuisduels zonder nederlaag van de periode 1983-1989.

Op weg naar clubrecord?

Het huidige doelpuntengemiddelde van PSV ligt op 3,75 goals per competitieduel. Indien de ploeg van trainer Mark van Bommel dit moyenne kan handhaven, zou de doelpuntenteller aan het einde van het seizoen op 127 uitkomen, een nieuw clubrecord. De productiefste Eredivisie-jaargang ooit van PSV is nog altijd 1987/88, toen de ploeg 117 keer scoorde in 34 wedstrijden.

Vierde keer acht zeges op rij

Verder is het pas de vierde keer in de clubhistorie dat PSV zijn eerste acht competitiewedstrijden van het seizoen winnend afsloot. Eerder gebeurde dat in het hierboven genoemde seizoen 1999/00 (acht zeges op rij), 1987/88 (zeventien, een clubrecord) en 1974/75 (acht).

PSV hervat de Eredivisie op zaterdag 20 oktober met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.