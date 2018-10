Oktober lijkt deze week meer op de zomer dan op de herfst: temperatuur royaal boven de 20 graden

"De dag begon met her en der vorst aan de grond", vertelt Van der Spek. "Op veel plekken lag de temperatuur op tien centimeter hoogte onder het vriespunt. Hier en daar moest je zelfs met de ruitenkrabber heen en weer. Maar nu kunnen we ons opmaken voor een mooie herfstdag, met veel zonneschijn. De temperatuur loopt lekker op met een zwak tot matige zuidwesten tot zuidenwind. Het wordt 17 tot 18 graden."



Zonovergoten

En dit is volgens de meteoroloog de voorbode van nog meer moois. "Ook dinsdag krijgen we een vrij zonnige herfstdag. Bij een zuidenwind wordt het nog wat warmer: 18 tot 19 graden in het uiterste westen. Bij de Maaskant kunnen we 20 graden halen. En dat gaat daarna op veel meer plekken gebeuren."

Het wordt terrasjesweer. (Foto: Henk Voermans)

Woensdag wacht ons zelfs een 'zonovergoten' dag. "De wind draait dan naar het zuidoosten en voert nog wat warmere wind aan. Dat gaan we merken. De temperatuur komt dan overal royaal boven de 20 graden uit. We krijgen maximumtemperaturen van 22 tot 24 graden en ook donderdag halen we deze temperaturen. Bij de Maaskant misschien op een enkel plekje zelfs 25 graden. Deze temperaturen doen meer aan de zomer dan aan de herfst denken."

Buitje

Dan komt er wel vanuit het westen een storing dichterbij. "Die zorgt in de loop van de dag voor meer bewolking. Misschien dat er tegen de avond her en der een buitje valt, maar ik denk dat het op veel plekken droog blijft."