Is Tilburg écht beter dan Breda? Reclamevliegtuig tijdens Singelloop zorgt voor verontwaardiging

BREDA - Een reclamevliegtuigje zorgde zondagmiddag tijdens de Singelloop in Breda voor flink wat verontwaardiging onder menig Bredanaar. Op de sleep achter het vliegtuig stond de tekst: Tilburg-is-beter-dan-Breda.nl. De sportieve rivaliteit tussen de twee steden zit diep, maar ging dit niet iets te ver tijdens het gezelligste sportieve evenement van de stad?

Bijna iedere Bredanaar die het vliegtuigje zag, dacht meteen aan Tilburg. Hoe haalden die 'Kruiken' het in hun hoofd om het Bredase feestje op deze onsportieve manier te willen verpesten.

"Wij zijn zoveellll beter!!!! Love Breda" en "Niks is beter dan Breda zeker die ***kruiken niet", reageerden twee trotse Bredanaars al snel op social media.

'Hele dikke knipoog'

Degenen die hun mobieltje er snel bij pakten en de website bezochten die op de sleep van het vliegtuigje stond, werden snel gerustgesteld. Het vliegtuigje was - eerlijk is eerlijk - een goed bedachte guerillamarketingactie van het Bredase Makelaarskantoor DietvorstBorman. Op de website waar je terecht kwam stond in grote kapitalen: 'ECHT NIET'.

"Dit was een actie met een heel dikke knipoog", legt makelaar Niels van Anrooij uit. Hij was zelf in de binnenstad toen het vliegtuigje twee uur lang rondjes vloog boven de Parel van het Zuiden. "Het was zo mooi om te zien, mensen die het in eerste instantie niet begrepen wees ik op de website. Daarna barstten ze in lachen uit."

'Plank volledig misgeslagen'

Het makelaarskantoor is overweldigd door het aantal reacties op de actie. "Het grootste deel was positief. En we hebben inmiddels zesduizend hits op de website."

Sommige Bredanaars waren ondanks de uitleg toch nog flink gekrenkt in hun trots. "Gelukkig zijn jullie geen timmerbedrijf. Plank volledig misgeslagen", reageert Bram op Facebook. Maar daar tegenover stonden ook een heleboel mensen die de actie wel konden waarderen. "Briljante actie toch mensen... altijd even verder kijken dan wat je ziet", schreef Jean-Pierre op Twitter.

De keuze voor deze controversiële actie was een heel bewuste. "We konden ook gaan lopen met shirtjes van kantoor of reclamebanners ophangen in de stad, maar we wilden iets anders. We hebben ook bewust niet de naam van het bedrijf achter het vliegtuigje gehangen", legt Van Anrooij uit.

[instagram:https://www.instagram.com/p/BookUTXCxEM/?tagged=thuisinbreda]