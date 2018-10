Over ontrouw en zijn echte naam: eerlijke biografie Peter Koelewijn slaat meteen aan

HILVERSUM - Peter Koelewijn presenteerde maandag zijn allereerste, vuistdikke autobiografie 'PEER'. Er waren 523 pagina's nodig om het levensverhaal van de zanger te vertellen. "Alles komt voorbij. Ik ben 77 en zit al bijna 60 jaar in de muziek. Ik heb met een hoop artiesten samengewerkt, dus ik heb nogal een hoop te vertellen." De eerste oplage van zijn boek is al uitverkocht.

De Brabantse zanger, die doorbrak met megahit 'Kom van dat dak af' in 1960, gaat geen enkel onderwerp uit de weg in het boek. Zo vertelt hij over zijn ontrouw tijdens zijn huwelijk en over het feit dat hij eigenlijk helemaal niet geboren is als Peter Koelewijn.

"Ik heet eigenlijk Peter van Ewijk omdat mijn vader nog niet officieel was gescheiden van zijn eerste vrouw toen ik ben geboren. Dus kregen we de naam van ons moeder. Toen ik een jaar of vijf was, is dat veranderd en zijn mijn vader en moeder getrouwd en kregen we de naam van pa Koelewijn", vertelt hij maandagochtend in Wakker!

Open boek

Waarom de zanger naast The good, ook the bad and the ugly vertelt? "Ik had wel dingen kunnen weglaten, maar dat vind ik een beetje hypocriet. Ik denk dat niemand gelooft dat ik al die tijd in de showbusiness een brave hendrik ben geweest. Dus ik wilde dat ook melden. Ik heb mijn affaires aan mijn vrouw opgebiecht, zij is helaas een aantal jaar geleden overleden. Ze had toen ook kunnen zeggen 'donder maar op', maar dat heeft ze niet gedaan."

Maandagmiddag presenteerde Koelewijn zijn biografie 'PEER' in Hilversum. Hij ziet de dikke pil dan ook voor het eerst in gedrukte variant. De niet zo fanatieke lezer heeft geluk, volgens Koelewijn: "Er staan ook een hele hoop foto's in het boek."

Gasten

Bij de presentatie van het boek waren veel bekende vrienden van Koelewijn aanwezig. Onder anderen Boudewijn de Groot, Lex Harding en George Kooymans gaven acte de présence.





]]>