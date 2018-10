Deel dit artikel:













Honderden Ossenaren kijken in Stadion Top Oss mee met samenkomst: 'Het was nog nooit zo stil hier' In het stadion wordt ademloos gekeken naar de samenkomst in Oss

OSS - Oss staat maandag volledig in het teken van de samenkomst waarin stil wordt gestaan bij het spoordrama. In Theater De Lievekamp komen familie en direct betrokkenen samen. Inwoners van Oss kunnen de bijeenkomst via grote schermen in het stadion van TOP Oss volgen.

Geschreven door Tobias van der Valk