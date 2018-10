Deel dit artikel:













Schuur in brand door kortsluiting in hennepkwekerij Foto: Toby de Kort/De Kort Media

TILBURG - Kortsluiting in een hennepkwekerij en stekkerij heeft maandagmiddag een schuur achter een woning in Tilburg in brand gezet. De politie heeft de 58-jarige bewoner van het huis aangehouden.

Geschreven door Robert te Veele

De brand brak rond tien voor halfeen uit in een schuur op de hoek van de Bredaseweg en Akkerstraat. Meerdere blusvoertuigen rukten uit. Om bij de vuurhaard te komen werd het dak opengebroken waarna het vuur werd geblust. Foto: Toby de Kort/De Kort Media

Hennepkwekerij

Al snel bleek dat op de begane grond een hennepkwekerij met ruim tweehonderd planten was ingericht. Hier was ook het vuur ontstaan. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. Zo meldt de politie. Op de eerste verdieping van de schuur stond nog een stekkerij met vijftig moederplanten. Ook werden in de loods spullen gevonden die gebruikt worden voor hennepkwekerijen. De spullen zijn in beslag genomen. De plantage is geruimd. Foto: Toby de Kort/De Kort Media