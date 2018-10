Heeft Jos de G. Nicole van den Hurk gedood of is hij slachtoffer in 'heksenjacht'?

DEN BOSCH - Heeft Jos de G. (51) in 1995 de 15-jarige Nicole van den Hurk verkracht en gedood? Op die vraag wordt dinsdagmiddag tijdens de uitspraak in hoger beroep een definitief antwoord gegeven. De G. werd in 2016 door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van Van den Hurk. Maar het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep veertien jaar cel, omdat het bewezen acht dat De G. ook verantwoordelijk is voor haar dood.

Tijdens de vierdaagse behandeling van de zaak in augustus hield De G. vol dat hij niet schuldig was aan de dood van het meisje. Hij weigerde antwoord te geven op verschillende vragen en verweet justitie een 'heksenjacht'. De G. somde meermaals op hoe lang hij al vastzat en dat hij terecht was gekomen in een 'nachtmerrie'. Hij ontkende ook stellig dat hij verantwoordelijk is voor de verkrachting van Van den Hurk, waar hij eerder al wel voor werd veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie zegt juist wettelijk bewezen te hebben dat De G. Nicole van den Hurk verkrachtte en doodde. Volgens Jan Hoekman, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, wijzen alle bewijzen richting de 51-jarige Helmonder: "Op de jas van Nicole hebben we een schaamhaar aangetroffen met het DNA van de verdachte. Ook zijn er spermasporen in en op het lichaam van Nicole aangetroffen waar ook zijn DNA in zat. Als er heel veel bewijs tegen je ligt, moet je kunnen uitleggen hoe dat allemaal kan."

Familieleden van het slachtoffer wilden dat er tbs met dwangverpleging zou worden geëist, maar daar ging het Openbaar Ministerie niet in mee. Volgens de advocaten-generaal zou niet vaststaan dat de in 2000 vastgestelde vastgestelde persoonlijkheidsstoornis al in 1995 meespeelde. Het Openbaar Minister acht De G. volledig toerekeningsvatbaar. De eis van veertien jaar is de zwaarste straf die juridisch opgelegd kan worden.

Verdwijning Nicole

De verdwijning van Nicole van den Hurk bracht veel teweeg. Ze was nog maar vijftien jaar oud toen ze 23 jaar geleden in de vroege ochtend verdween. Het meisje was op weg naar haar bijbaantje in een supermarkt in Woensel in Eindhoven. Wekenlang was ze vermist en er kwam een grote zoekactie. Pas na zes weken werd haar lichaam gevonden, in de bossen onder een berg snoeiafval.

In de jaren die volgden, waren er wel eens verdachten in beeld maar pas in 2014, bijna twintig jaar later, kwam er 'een doorbraak', zoals de politie het noemde. In Helmond werd Jos de G. opgepakt. Er waren destijds DNA-sporen gevonden op het lichaam van Nicole van den Hurk. Het ging om sperma. En met nieuwe onderzoekstechnieken kwam er een match met De G..

Wel veroordeeld voor verkrachting, niet voor doodslag

In 2016 werd De G. veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting. Hij werd vrijgesproken van doodslag. Er zaten namelijk ook sporen van anderen op het lichaam van Nicole, die haar óók gedood zouden kunnen hebben.

Deze vrijspraak leidde tot veel verdriet en hoogoplopende emoties bij de nabestaanden in de rechtszaal. Hoewel De G. niet werd veroordeeld voor haar dood, zei de rechter twee jaar geleden wel dat de feiten en omstandigheden in sterke mate richting hem wijzen.

