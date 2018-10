Deel dit artikel:













Fietsers in Helmond botsen frontaal op elkaar, speedbike betrokken bij ongeluk Foto: Danny van Schijndel

HELMOND - Bij een ongeluk in Helmond, dinsdagochtend, waarbij twee fietsers betrokken waren, is in elk geval één gewonde gevallen. De fietsers botsten rond halfzeven op de Kanaaldijk Noord West frontaal op elkaar. Volgens omstanders zou een van de fietsers er ernstig aan toe zijn.

Geschreven door Sandra Kagie

Een van de twee fietsen is een speedbike. Dat is een fiets waarmee je 45 kilometer per uur kunt rijden. Hoe het met de tweede fietser gaat, is niet bekend. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.