Man (56) op speedbike ernstig gewond na botsing met fietsster (30) in Helmond Foto: Danny van Schijndel

HELMOND - Bij een ongeluk in Helmond waarbij dinsdagochtend twee fietsers betrokken waren, is een man van 56 uit Beek en Donk ernstig gewond geraakt. De man reed op een speedbike toen hij op het fietspad hard in botsing kwam met een vrouw op een elektrische fiets. Dit gebeurde rond halfzeven op de Kanaaldijk Noord West. De man was na het ongeluk niet aanspreekbaar. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht

Geschreven door Sandra Kagie

Het andere slachtoffer, een vrouw van 30 uit Boekel, was volgens de politie wel aanspreekbaar. Over haar verwondingen is niks bekend. De man reed op een speedbike. Dat is een fiets waarmee je 45 kilometer per uur kunt rijden. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder de traumahelikopter. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Dit wordt onderzocht.