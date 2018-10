Ceremoniemeester Gemma kijkt terug op samenkomst Oss: 'Tijdens oefenen heb ik traantjes weggepinkt'

Gemma van Baasbank had de bijzondere taak om de samenkomst in Oss aan elkaar te praten. Om zich voor te bereiden, sprak ze met de drie families van de overleden kinderen en met de familie van de leidster die zwaargewond raakte. Afgelopen vrijdag begeleidde ze de uitvaart van Dana en Liva. Met alles wat ze de afgelopen weken heeft gehoord van de ouders en familieleden, wilde ze een mooie en persoonlijke bijeenkomst maken.

Hoewel dit haar dagelijks werk is, maakte deze dienst bijzonder veel indruk op Gemma. "Ik stond ook met een brok in mijn keel, ik ben blij dat ik het gisteren droog heb kunnen houden. Dat is me de afgelopen week ook niet altijd gelukt", vertelde ze dinsdagmorgen in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Dana, Fleur, Kris en Liva

Tot maandag waren de namen van de vier overleden kinderen niet bekend. Van Baasbank was de eerste die de namen in het openbaar noemde. "Ik heb gevraagd aan de ouders of ik dat mocht doen. Het mocht. Alleen de naam van het oudste meisje dat het ongeluk heeft overleefd, heb ik niet genoemd. Zij werd 'de grote zus', omdat haar vader haar zo noemde."









Gemma verwacht dat vooral het grote verdriet haar bij zal blijven. "Ik ben ook maar een buitenstaander. Ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe het voor de ouders is. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Het lijkt van ons allemaal, maar we kunnen ons niet voorstellen hoe de ouders zich vandaag, morgen en de rest van hun leven moeten voelen."