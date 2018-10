Deel dit artikel:













Doek valt voor 'Muziek op de Dommel' in Eindhoven Muziek op de Dommel. (Archiefbeeld)

EINDHOVEN - Het doek is gevallen voor het festival Muziek op de Dommel in Eindhoven. Het is volgens artistiek leider Saskia Martens een hele lastige beslissing geweest voor de organisatie. Maar het was volgens haar een te grote uitdaging om het bedrag van 250.000 euro, nodig om het festival voor klassieke muziek te organiseren, bij elkaar te krijgen.

Geschreven door Sandra Kagie

Het klassieke muziek festival is volgens Martens de laatste jaren steeds groter geworden, sinds het op het terrein van de Technische Universiteit (TU/e) werd gehouden. “Vorig jaar trokken we nog 20.000 bezoekers. We hebben er onze ziel en zaligheid in gelegd. Maar nu houdt het helaas op”, zegt ze. Het is volgens Martens te lastig gebleken om bedrijven aan het festival te binden. Ze gaat er niet vanuit dat er een alternatief komt voor Muziek op de Dommel. Het festival is negen keer georganiseerd. Vorige week nog maakte Festival Mundial in Tilburg bekend dat er ook dat festival een eind komt. LEES OOK: Doek definitief gevallen voor Festival Mundial in Tilburg: 'Verschrikkelijk voor de stad'