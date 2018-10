Henk rent in dinosauruspak de halve marathon van Eindhoven: ‘Voor de kinderen in Indonesië’

Eigenlijk zijn daar twee redenen voor, legt Henk uit. “Hardlopen moet een beleving zijn. Het publiek wil iets zien, dus je moet iets doen wat andere mensen niet doen.” Maar de belangrijkste reden is om aandacht te vragen voor kinderen in Indonesië die een loopbeperking hebben.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Klompvoet

Henk is voorzitter van de Stichting Loopgroep Bali Runners. Die stichting bestaat uit acht mensen uit Oostelbeers, Spoordonk, Oirschot en Best. De leden proberen via hardloopwedstrijden, triatlons en andere activiteiten geld in te zamelen. Van dat geld worden bijvoorbeeld kinderen geholpen die door een klompvoet nooit kunnen lopen. “Dit jaar hebben we meer dan 15.000 euro gedoneerd”, vertelt Henk.

Zondag loopt hij de halve marathon in een dinopak en met een groen geschminkt bovenlijf. Het doel is niet om direct geld op te halen. Wel hoopt Henk dat er door zijn opvallende verschijning aandacht komt voor de kwetsbare kinderen in Indonesië. “Maar ook voor de verschrikkelijke situatie nu, door de aardbeving en tsunami in Sulawesi.”

'Feestje van maken'

“Het gaat me zondag helemaal niet om de prestatie. Dat komt volgende week wel weer bij de marathon van Brugge. In Eindhoven gaat het om aandacht voor Indonesië. We gaan er een feestje van maken.”