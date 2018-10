Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man scheurt in ‘spookauto’ over A2 bij Vught De man werd op de A2 bij Vught aangehouden. (Archieffoto)

VUGHT - De politie heeft maandagnacht een man opgepakt die in een ‘spookauto’ over de A2 bij Vught reed. Hij reed 140 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De 40-jarige man uit Kerkdriel reed in een auto die sinds 2015 nergens geregistreerd stond. Een zogenoemde spookauto dus. Ook had de man geen rijbewijs bij zich. De politie nam eveneens een illegale wapenstok in beslag.