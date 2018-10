Deel dit artikel:













Fietser geschept door vrachtwagen, traumaheli geland Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia

DEN BOSCH - In Den Bosch is een fietser dinsdagmiddag aangereden door een vrachtwagen. De fiets werd meters meegesleurd en ligt onder het rechtervoorwiel. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog onduidelijk. Het ongeluk gebeurde kort na twaalf uur op de Treurenburg.

Geschreven door Cor Bouma

Bij het verlaten van het terrein van de Afvalstoffendienst zou de vrachtwagenchauffeur een fietser over het hoofd hebben gezien op het fietspad. De Treurenburg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.