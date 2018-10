Trouwfoto's 2.0: Pieter en Jocelyne lachen naar het vogeltje onder een enorme Boeing 777-300

Pieter en Jocelyne leerden elkaar kennen via een dating app. "Ze komt uit Guatemala en was in Nederland. Ze wilde hier mensen leren kennen. We hebben elkaar toen niet ontmoet, het kwam er niet van."

Jocelyne gaat terug naar Guatemala, maar de twee houden contact. "Appen, videobellen en we stuurden elkaar zelfs pakketjes voor kerst." Het contact is zo leuk, dat ze elkaar willen ontmoeten. En dat gebeurt in de zomer van 2015, in de aankomsthal van Schiphol dus. Op die luchthaven moeten ze na een heerlijke maand samen ook weer afscheid nemen, als Jocelyne weer teruggaat. Twee jaar lang vliegen ze op en neer. En zo is Schiphol voortdurend het toneel van dan weer een mooi wederzien, dan weer (tijdelijk) afscheid nemen. "Het werd een plek waar we een haat-liefdeverhouding mee hadden."

En dan staat op Valentijnsdag dit jaar op de Facebookpagina van Schiphol ineens die oproep die Pieter niet kan negeren: welk stel wil trouwen op Schiphol en heeft daar een bijzondere reden voor? Jocelyne is dan inmiddels naar Nederland geëmigreerd en woont bij Pieter in Best. Het stel is verloofd, maar een datum voor de grote dag is nog niet geprikt. Pieter plaatst een filmpje van hun eerst ontmoeting onder de Facebook-oproep.

Eind mei worden de twee met een smoes naar de golfbaan in Best gelokt. Daar vliegt een vliegtuigje over met daarachter een banner: 'Jullie gaan trouwen op Schiphol'.

Liefdesliedjes

Op 7 september is het zover. "We mochten 40 gasten uitnodigen, maar verder wisten we niet wat er op die dag allemaal ging gebeuren. Het was een grote aaneenschakeling van verrassingen." Zo vliegen de twee 's ochtends vanaf Budel naar Schiphol en is er een concert die de lievelingsliedjes van Jocelyne speelt.

Pieter e Jocelyn onder een Boeing 777-300. (Foto: So Fine Photography / Sophie de Bie - den Heijer)

"Maar het hoogtepunt van de dag was de ceremonie. Alle verrassingen waren heel mooi, maar het moment zelf, toen we daar stonden en elkaar de geloften voorlazen, dat was toch wel heel bijzonder." Dat gebeurde in de brandweerkazerne op het vliegveld. "Vlakbij de Buitenveldertbaan De gasten zag ons aan komen lopen met die landingsbaan op de achtergrond."

Aan het einde van de dag gaan de twee met de taxi weer terug naar Best. En zijn er, gelukkig, de foto's nog. En die mogen er zijn. Tussen het landingsgestel van een enorme Boeing kijken Pieter en Jocelyne stralend in de camera. Op hun geliefde vliegveld zullen ze een stuk minder gaan komen nu, als kersverse meneer en mevrouw Timans uit Best. Maar hun unieke Schiphol-huwelijk pakt niemand ze meer af.