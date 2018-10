Rob Jetten is 'de nieuwe Alexander Pechtold', zijn vader is apetrots: 'Van mij heeft 'ie het niet'

UDEN - Wat voel je als vader als jouw zoon zojuist tot nieuwe fractievoorzitter van D66 is verkozen? ‘Trots, absoluut trots’, antwoordt Anton Jetten resoluut. Zijn zoon Rob nam dinsdag het stokje van Alexander Pechtold over en werd verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van D66.

Hij had zijn zoon vanmiddag nog niet gesproken. “Die heeft het nu veel te druk met vanalles en nog wat”, vertelt Anton Jetten. Het waren spannende dagen voor de familie. “We hoorden zijn naam natuurlijk vallen voor de functie maar wisten niet of hij het ging worden.”

Politiek niet in de familie

Van wie Rob de politieke belangstelling heeft meegekregen weet zijn vader niet. “Niet van mij." Mijn vrouw en ik zijn niet politiek actief. Rob is echter wel van jongs af aan geïnteresseerd in de politiek.

Of Rob een natuurlijke leider is? “Dat zou je aan zijn vrienden moeten vragen. Ik denk het wel. Als gemeenteraadslid voor D66 in Nijmegen heeft hij zijn eerste sporen verdiend. Als kind was hij in ieder geval altijd heel rustig en bedachtzaam. En altijd geïnteresseerd in alles wat er om hem heen gebeurde. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen!”

Mooie partij

Tijdens zijn studie Bestuurskunde in Nijmegen ging een jonge Rob Jetten de politiek al in. Hij werd voorzitter van de Jonge Democraten. “Hij hield zich toen al goed staande”, weet vader Anton zich nog te herinneren. “Het gaat nu dus ook wel goed komen. D66 is een mooie partij en Rob heeft daar goede collega’s.”

Anton is ontzettend trots op wat zijn zoon heeft bereikt. “Wij zeggen in de familie altijd: Als je iets doet, doe het dan goed.”