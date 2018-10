'Na 23 jaar eindelijk gerechtigheid', opluchting bij familie Van den Hurk na veroordeling Jos de G.

DEN BOSCH - De familie van Nicole van den Hurk heeft met blijdschap gereageerd op de veroordeling van Jos de G. door het gerechtshof. De man die schuldig werd bevonden voor het doden en verkrachten van hun 15-jarige dochter in 1995, kreeg twaalf jaar cel opgelegd.

"Na 23 jaar is er eindelijk gerechtigheid", zo reageerde vader Ad na afloop. "We hopen dat het recht nu eindelijk zijn weg heeft gevonden en dat we kunnen beginnen met de verwerking."

De rechtbank sprak De G. in 2016 aanvankelijk vrij van doodslag en veroordeelde hem alleen tot vijf jaar cel voor verkrachting. Dit destijds tot grote woede van Ad en moeder Jolanda. Maar het hof veroordeelde De G. dinsdag dus alsnog voor zowel doodslag als verkrachting.

'In ere hersteld'

De straf voor De G. viel iets lager uit dan de eis van veertien jaar door het Openbaar Ministerie. Jolanda: "We hebben zelfs met de gedachte gelopen: al krijgt hij maar 5 dagen. Als hij maar aangemerkt wordt als degene die onze dochter van de wereld af heeft gehaald."

De ouders van Van den Hurk benadrukten dat hun dochter door de uitspraak weer 'in ere is hersteld'. Tijdens het proces werden door advocaten van De G. meerdere scenario's geschetst waaruit zou blijken dat Nicole Van den Hurk een losbandig leven leidde met meerdere seksuele contacten. Het hof zag geen bewijzen voor deze claims. "Er is bewezen dat het een normaal functionerend meisje was in een normaal functionerend gezin, dat deze man volledig uit elkaar heeft gerukt", aldus Ad van den Hurk.

Maar er overheerst ook nog steeds verdriet. "We hebben niks gewonnen, want ons kind krijgen we nooit meer terug."