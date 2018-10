Vrouwen drogeren man in hotelkamer en stelen zijn auto, politie pakt vier verdachten op

De politie heeft vier mensen opgepakt in een gestolen auto in Eindhoven. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Vier mensen zijn maandag in Eindhoven opgepakt in een gestolen auto. Eerder op de dag hadden twee inzittenden een 22-jarige man in Antwerpen gedrogeerd en zijn gele Mini Cooper meegenomen.

Het 22-jarige slachtoffer had maandagochtend een afspraak met twee dames, die hij had leren kennen via een datingsite. In de hotelkamer in Antwerpen waar het afspraakje plaatsvond, kreeg de man een bijzonder drankje aangeboden van de vrouwen.

De dames stonden erop dat de man het brouwsel leeg zou drinken. Hij zat op de rand van het bed. Toen hij later probeerde op te staan, was hij versuft en voelde hij alles draaien. Met een smoes vertrokken de vrouwen opeens uit de hotelkamer. Ze beloofden om snel weer terug te komen.

Gele Mini Cooper gestolen

Terwijl de man bleef wachten in de hotelkamer, kreeg hij toch het gevoel dat er iets niet pluis was. Hij keek uit het raam van de kamer en zag tot zijn schrik dat z'n gele Mini Cooper was verdwenen. Ook zijn telefoon en portemonnee waren weg.

De 22-jarige man schakelde de politie in. Zijn gele auto werd direct in het kentekensysteem als gestolen geregistreerd. Dit gebeurde allemaal zo rond acht uur 's morgens op een hotelkamer in Antwerpen.

Twee mannen en twee vrouwen opgepakt

Zo rond half negen werd de gele auto met kentekencamera's gesignaleerd op de A67 bij Bladel. Agenten uit Brabant werden ingeschakeld om de wagen aan te houden. Op de A67 bij Eersel zagen ze de gele Mini Cooper voorbij rijden.

In Eindhoven konden de vier inzittenden van de auto worden aangehouden. In de wagen zaten twee mannen van 18 en 25 jaar, een vrouw van 23 jaar en een minderjarig meisje.