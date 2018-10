Jerry (53) vluchtte eerst weg voor de camera, maar toen bleek dat hij een auto had gewonnen

"Het was schitterend. Het was een mooie dag", zegt Jerry achteraf.

BOEKEL - Wat een normale werkdag moest worden voor de Brabantse Jerry, werd een feestdag vol met verrassingen. De 53-jarige inwoner van Boekel won maandag namelijk een gloednieuwe auto terwijl hij aan het werk was. "Ja, natuurlijk schrok ik ervan. Ik dacht: wat staat er nou in de winkel."

"Het is gewoon ongelooflijk. Het gebeurt altijd bij anderen mensen denk je, maar dan win je opeens zelf iets", vertelt Jerry geëmotioneerd. Hij is nog steeds onder de indruk door wat er maandag gebeurde. Jerry speelt mee met de VriendenLoterij en won een gloednieuwe Volkswagen.

“Ik heb nog nooit een nieuwe auto gehad. Wel tweedehands auto's, maar dit is mijn eerste gloednieuwe auto. Je verwacht het nooit. Je doet mee vanwege het goede doel, maar dan win je opeens een auto."

'Niet constant weglopen'

De 53-jarige Boekelaar werkt in een doe-het-zelfwinkel. Hij was druk aan het werk toen Dennis van der Geest met een drumband de winkel binnen kwam om de prijs te overhandigen. "Ik hoorde een hoop herrie in de winkel", vertelt Jerry.

"Daar wou ik niks mee te maken hebben omdat ik net met klanten bezig was. Toen zag ik dat er een camera bij was. Daar moet ik al helemaal niets van hebben. Maar op een gegeven moment zei Dennis van der Geest: kom nou eens hier, ik moet jou hebben. Niet constant weglopen."

'Eerste ritje gaat naar mijn werk'

Jerry krijgt dus een spiksplinternieuwe auto, maar daar moet hij wel nog even op wachten. De Volkswagen die maandag met strik aan hem werd gepresenteerd, is een 'showauto'. De echte, nieuwe wagen is voor hem besteld.

“Het was schitterend. Het was echt een mooie dag", zegt Jerry. "Het eerste ritje gaat waarschijnlijk gewoon naar mijn werk. Maar eerst eens even afwachten tot dat hij voor de deur staat."