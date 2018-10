Veel Efteling-deuntjes gaan nóóit meer uit je hoofd, maar hoeveel ken jij er? [QUIZ]

KAATSHEUVEL - De Bob is op. De laatste dagen van de Bobsleebaan in de Efteling lijken geteld. Maar met het verdwijnen van Swiss Bob, gaat er ook een iconisch melodietje verloren. Omroep Brabant besloot daarom om eens alle klassiekers op een rijtje te zetten. Ken jij ze allemaal?

Taaa-ta-ta, Taaa-ta-ta, ta-tadaaah... het bekendste melodietje van de Efteling wordt misschien wel gedraaid in de Carnaval Festival. Ondertussen kan iedere pretparkbezoeker het muziekje uit volle borst meeneuriën.

Met 62 attracties is dat zeker niet de enige compositie die in het pretpark in Kaatsheuvel te horen is. Van Monsieur Cannibale, Vogelrok, Droomvlucht en de Fata Morgana, iedere attractie heeft zo'n z'n eigen muziekstijl. Maar vanaf 2019 gaat er eentje verdwijnen.

LEES OOK: De Bobsleebaan verdwijnt uit de Efteling: 'Dit is niet fijn, hij hoort er toch bij?'

Test jezelf

De Bobsleebaan gaat namelijk weg uit de Efteling en daarmee verdwijnt er voor veel bezoekers een herkenbaar deuntje. Omroep Brabant besloot om eens alle muziek op een rijtje te zetten.

Ben jij een echte Efteling-fanaat? Test jezelf en je muziekkennis in onze speciale Efteling-muziekquiz.