Amanda (22) nam debuutsingle op in Los Angeles: 'Dit is echt hoe ik ben'

De zangeres zingt al van kleins af aan, maar is sinds twee jaar bezig onder haar artiestennaam 'Amanda Collis'. Dat het twee jaar duurde voor haar eerste single uitkwam, is niet gek, legt Amanda uit. "Ik ben heel lang bezig geweest met wie ik ben en wat ik nu eigenlijk wil vertellen. Omdat ik zo veel verschillende muziekstijlen leuk vind, was het echt even zoeken wat ik nu wilde." Door veel te doen, ontdekte ze haar eigen sound. Inmiddels is haar eerste single 'lionhearted' klaar.

Afrikaans drumritme

Normaal gesproken schrijft ze nummers alleen of met haar toetsenist, voor dit nummer was dat anders. "Ik wilde graag een Afrikaans drumritme in mijn nummer. Ik merkte dat het niet werkte toen ik het alleen met piano deed, dus de track is al in een vroeg stadium vanuit de productie opgebouwd." Zelf omschrijft de Dinteloordse de single als een danstrack met Afrikaanse invloeden en een vleugje folk.

Liefde voor LA

De single nam ze niet in Nederland, maar in Los Angeles op. Voor een uitwisselingstraject tijdens haar studie aan het conservatorium in Rotterdam, verbleef ze een halfjaar in New Orleans. Vanuit daar legde ze contacten met muzikanten in LA, waar ze later haar single afmaakte.

Collis werd verliefd op de stad: "De hele vibe is iets waar ik me heel erg thuis voelde. De stad is supercreatief, je voelt die sfeer gewoon als je rondloopt." Daarom gaat ze binnenkort een maand terug voor verschillende schrijfsessies.

Dapper

Maar voor het zover is, komt eerst haar single uit. Amanda kijkt enorm uit naar de release: "Dit is echt hoe ik ben: mijn visie, mijn boodschap. Het voelt zo goed dat eindelijk uit te brengen." De single gaat over dapper zijn. De zangeres wenst dat iedereen wat liever voor elkaar zou zijn. Ze hoopt duidelijk te maken dat iedereen vervelende dingen meemaakt en verkeerde keuzes maakt, maar dat het leven gevierd moet worden.

Vrijdag is het nummer wereldwijd te beluisteren op alle streamingdiensten. "Ik hoef niet beroemd te worden, ik wil succesvol zijn. Dat betekent voor mij dat mensen in je geloven en graag naar je muziek luisteren", eindigt Collis met een brede glimlach.