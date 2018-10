[VAN WIE BENDE GIJ D'R ENE?] Marwin Reuvers (NAC) wil ooit de Champions League winnen

Marwin begon met voetballen toen hij een jaar of vier was. Gewoon in het eigen dorp Stampersgat. Maar al snel kregen ze daar door dat hij nét iets beter was dan de rest en een hoger niveau aan zou kunnen. Via de jeugd van de Roosendaalse club RKSV BSC kwam hij in de jeugd van NAC terecht. "Het was allemaal nieuw en ik was best zenuwachtig", vertelt hij over zijn eerste training bij NAC.

Real Madrid

Begin dit jaar tekende Reuvers zijn contract bij NAC. Het mooiste aan de club vindt hij de supporters. "In het stadion geniet je op vrijdag- of zaterdagavond meteen." Zijn ultieme club? "Real Madrid". En dan hoopt de jonge middenvelder uiteindelijk ooit met een club de Champions League te mogen winnen. "Want dat is denk ik het hoogst haalbare voor een club."

Tijd dus om dit Brabantse voetbaltalent beter te leren kennen. Bekijk daarvoor de onderstaande video.