Hebben! Oude Efteling-kleding verandert pardoes in exclusieve tassen

Ze zijn er in geel en blauw (Foto: Efteling).

KAATSHEUVEL - Altijd al bedrijfskleding van de Efteling willen dragen? Vanaf vandaag is het mogelijk. Het attractiepark heeft de oker- en blauwkleurige kleding die eind 2017 definitief in de kledingkast verdween namelijk laten verwerken tot vilten tassen.

Toegegeven; het zijn geen Louis Vuittons of Hermèssen, maar gaat dus wel om limited edition-tassen en ook nog eens een stuk vriendelijker geprijsd. Ze worden voor twintig euro per stuk verkocht in de winkel Efteldingen. De eerste levering bestaat uit zo'n honderd exemplaren.

Fashionistas die zo’n handgemaakt accessoire willen hebben, kunnen er dus net zo goed een dagje pretpark aan vast hangen. Aangezien dat de prijs een stuk opdrijft een gratis tip: als je donderdag gaat, kun je ook weer in de Bob.

Het Efteling-tenue bestond van maart 2010 tot december 2017 uit bruine broeken, okergele blouses en lichtblauwe giletjes. Aangevuld met colberts en jassen. Het sociale naaiatelier van i-did in Utrecht verwerkte de kleding tot de vilten tassen, die te verkrijgen zijn in geel en blauw.