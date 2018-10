Uitblinkende PSV’er Angeliño grote onbekende in Spanje: ‘De media hebben het nooit over hem’

Dat zegt Edwin Winkels, kenner van het Spaanse voetbal en woonachtig in het Zuid-Europese land. Winkels geeft als mogelijke reden van de onbekendheid van Angeliño in zijn thuisland aan dat de linksback al op vrij jonge leeftijd vertrok uit Spanje. “Hij verruilde op zestienjarige leeftijd Deportivo La Coruña voor Manchester City en is daarna uit beeld verdwenen in Spanje.”

Bij de Engelse grootmacht kwam Angeliño al gauw terecht in de grote groep spelers die verhuurd mochten worden. Hij werd verhuurd aan New York City, alvorens hij voor een halfjaar terugkeerde naar Spanje om voor Real Mallorca te spelen in de Segunda Division. “Maar ook daar heeft hij niet veel gespeeld en daardoor viel hij niet op. Pas bij NAC ging hij veel spelen, maar hij zal nu bij PSV wellicht meer in de picture komen, maar op dit moment hebben de media het nooit over hem.”

"Angeliño is een back die veel drive naar voren heeft, agressief is en durft te voetballen" - Arthur Numan

Laat het zien

In Nederland is dat anders, en bij PSV wordt Angeliño al gezien als een van de smaakmakers en een publiekslieveling. “Hij heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven in Eindhoven”, zegt voormalig PSV-linksback Arthur Numan. "Hij heeft een goede stap gemaakt van NAC naar PSV en laat wekelijks zien hoe goed hij is." Numan houdt van het aanvallende spel van Angeliño. "Hij is een back die veel drive naar voren heeft, agressief is en durft te voetballen. De afstemming met je medespelers moet dan wel goed zijn, maar tot nu toe ziet dat er prima uit bij PSV."

Arthur Numan werd één keer landskampioen met PSV (foto: VI Images).

Kritiek

Er waren aan het begin meerdere kenners die kritiek hadden op de verdedigende kwaliteiten van de Spanjaard. Maar volgens Numan ligt dat vooral aan de manier van spelen van Angeliño. "Hij moet misschien nog leren om wat beter zijn momenten uit te kiezen, maar ik had dat bijvoorbeeld ook niet op jonge leeftijd. Je hebt dan zoveel energie en je blijft maar gaan."

Edwin Winkels vindt het lastig om in te schatten hoe ver Angeliño bij het Spaanse elftal kan komen. "Het is wel vrij laat om pas op je 21ste voor het eerste bij de selectie van Jong Spanje te zitten. Daarnaast is er in Spanje een grote vijver met heel veel talenten." Ook Numan durft niet met zekerheid te zeggen waar Angeliño uiteindelijk gaat eindigen. "Maar hij heeft ontzettend veel potentie en hij moet zich nu lekker op PSV focussen en proberen om Europees op te vallen, dan komt de rest vanzelf."