Verdachte zware mishandeling tijdens stapavond Breda meldt zich bij politie

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde maandag aandacht aan de zaak. In de uitzending werden camerabeelden van het geweld getoond. Na de uitzending besloot de man zich dinsdagochtend op het bureau te melden.

Motief onduidelijk

De verdachte is aangehouden en verhoord. Hij heeft de mishandeling bekend. Aan het eind van de dag is hij vrijgelaten. De Bredanaar zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden. Over het motief van de verdachte doet de politie geen mededelingen.

Bij de mishandeling in de nacht van 10 mei werd een man bewusteloos geslagen in de Vismarktstraat. Het slachtoffer had door de klap een zware hersenschudding, een snee in z'n ooglid en een opgezwollen kaak. De dader liep na de mishandeling weg.