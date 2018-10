De os is terug in Ossendrecht: 'Het was een leeg gevoel'

"Het is geen bronzen, maar we moeten het hier even mee doen voorlopig. Geen os is helemaal geen zicht", zegt Paul Jaspers van OBI. De bedrijfsleider van de Ossendrechtse betonindustrie, ziet het als een ludieke actie. Het idee ontstond tijdens een borrel en nu staat het beeld er echt. Het proces begon met het zoeken naar iemand die een os kon boetseren in klei. "Daar hebben wij een malletje van gemaakt. Dat klinkt heel simpel maar het is wel precisiewerk." Het beeld is 8 centimeter kleiner dan het origineel maar de reacties zijn hartstikke positief volgens de initiatiefnemer.





Verrassing

Als verrassing voor de inwoners werd de betonnen os deze week met een hijskraan op de sokkel gezet. De nieuwe os is met 1000 euro een stuk goedkoper dan het gestolen exemplaar. "Om een nieuw bronzen beeld te laten maken, moet je al snel denken aan een bedrag van dertigduizend euro", volgens Jaspers.

Blijft de os?

Niet alleen veel inwoners van Ossendrecht zijn blij met het initiatief. Paul Jaspers is ook benaderd door de gemeente Woensdrecht. Wethouder Jeffrey van Agtmaal heeft al een kijkje genomen bij de betonnen os. "Ik vind hem schitterend'', zegt Van Agtmaal. "Dit is typisch Ossendrechts. Hier nemen de bewoners zelf initiatief.'' Hij vraagt zich af of er nog wel een nieuwe bronzen os moet komen. "Ik ga de komende maanden de reacties van de Ossendrechtenaren peilen. Als ze dit een mooi beeld vinden blijft die gewoon staan. Bovendien zullen ze dit betonnen beeld niet zo snel meenemen.''

LEES MEER: Waar is Den Bronzen Os? Carnavalssymbool gestolen in Ossendrecht