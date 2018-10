Wie had dat gedacht... Brabant geniet van een zomerdag in oktober [FOTO'S]

Deze mevrouw kwamen we tegen in Udenhout. Ze is met haar man en dochter op het lekker weer afgekomen. "We komen eigenlijk uit Dordrecht, maar daar is niet zo veel bos. Vandaag is mijn laatste vakantiedag, dus ik sluit mijn vakantie goed af met een picknick en een wandeling!"

Lekker picknicken (foto: Kevin Cordewener)

Het terras van Landgoed Bosch en Duin zit nagenoeg helemaal vol. De manager: "We hebben eigenlijk te weinig personeel voor deze drukte. Het meeste personeel dat we hebben zijn studenten, door school kunnen zij alleen in het weekend werken. Maar we mogen zeker niet klagen met dit weer en deze drukte!"





Heerlijk picknicken (foto: Kevin Cordewener)





Een vol terras in oktober (foto: Kevin Cordewener)

Deze mevrouw fietst altijd, weer of geen weer. Ze maakt altijd haar fietsrondje. Natuurlijk geniet ze wel van dit lekkere weer in oktober.

Tussendoor even pauzeren met een broodje. (foto: Kevin Cordewener)





Lekker wandelen door het bos (Foto: Kevin Cordewener).





Samen in het zand spelen (Foto: Kevin Cordewener).





(Foto: Kevin Cordewener)





Foto: Meike Moers