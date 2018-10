Referendum samenvoeging Nuenen: 8.192 inwoners stemmen tegen en 2.317 voor de fusie

De stemmen zijn geteld en de inwoners van Nuenen hebben met hun stem een duidelijk signaal afgegeven: ruim 10.000 mensen hebben gestemd, waarvan 78% tégen de fusie en 22% voor. Dit heeft de gemeente Nuenen woensdagavond bekendgemaakt.

Minimaal opkomst van 35% nodig

Woordvoerster Diana Pardijs van de gemeente Nuenen. “Met het opkomstpercentage van 57% zitten we ruim boven de 35% die de raad minimaal nodig vond om de uitkomst van het referendum te agenderen voor de raadsvergadering van 8 november. Dan zal de raad gaan praten over hoe ze zich nu verder in het proces gaan opstellen. En wat de raad in ieder geval aan zichzelf verplicht heeft is écht te luisteren naar de uitslag van het referendum. Dus daar zal het 8 november over gaan.”

Over de rol van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten: “Gedeputeerde Staten kan zeggen dat het besluit om te fuseren voor hen vaststaat. Dat wil nog niet zeggen dat dat voor Provinciale Staten ook geldt."

Omroep Brabant peilde woensdagmiddag wat meningen. Een vrouwelijke inwoonster: “Ik heb tegen de fusie gestemd. Omdat ik wil dat Nuenen, Nuenen blijft. Een andere inwoner: “Ik ben tegen omdat ik wil dat Nuenen zo láng mogelijk zelfstandig blijft.”

Het is een rommeltje

Zoals de tegenstanders hun argumenten hebben, hebben de voorstanders dat natuurlijk ook. Een mannelijke inwoner is daar kort en bondig over: “Voor! Omdat het gedonder hier maar eens op moet houden.” Zijn plaatsgenoot is ook duidelijk over haar keuze vóór de fusie: “Omdat ik het gemeentebestuur hier onbetrouwbaar vind. Het is een rommeltje, gewoon een rommeltje."

